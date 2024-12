Letztes Update für Suicide Squad: Kill the Justice League angekündigt

Was unter der Hand schon länger gemunkelt wurde, hat sich jetzt offiziell bestätigt: So hat Rocksteady ein finales Update für "Suicide Squad: Kill the Justice League" angekündigt. Die vierte und gleichzeitig letzte Season beginnt bereits heute.

Das finale Update für "Suicide Squad: Kill the Justice League" wird demnach ab 14. Januar 2025 verfügbar sein und die achte Episode der vierten Season hinzufügen. Danach sind keine neuen Inhalte mehr angedacht. Die Server sollen jedoch noch bis auf weiteres online bleiben. Ein Offline-Modus wird sogar schon in dieser Woche ergänzt.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.