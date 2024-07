Warner Bros. Games und die Rocksteady Studios haben eine zweite Season für "Suicide Squad: Kill the Justice League" angekündigt. Einen konkreten Start-Termin dafür gibt es auch bereits.

Demnach beginnt die zweite Season von "Suicide Squad: Kill the Justice League" schon am 11. Juli, also nächsten Donnerstag. Sie ergänzt mit Mrs. Freeze bzw. Nora Fries einen neuen Charakter und nimmt einige Änderungen an den Maps vor. Zudem können wir uns natürlich auch auf frische Waffen und Aktivitäten freuen.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" ist ein Action-Adventure-Shooter, welcher Genregrenzen durchbricht und sowohl alleine als auch mit bis zu vier Spielern im Online-Koop gespielt werden kann. Basierend auf bekannten DC-Charakteren und entwickelt von Rocksteady Studios, den Köpfen hinter der Batman: Arkham Reihe, kombiniert "Suicide Squad: Kill the Justice League" das vom Studio bekannte Story-Gameplay mit Shooter-Action aus der dritten Person, um ein einzigartiges Spielerlebnis zu liefern.

"Suicide Squad: Kill the Justice League" erschien am 2. Februar für PS5, Xbox Series X und den PC.