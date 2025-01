Gameplay aus Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars

Konami versorgt uns mit neuen Gameplay-Impressionen aus "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars". Diese solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich knapp eineinhalb Minuten lang gezeigt, was spielerisch von "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" zu erwarten ist. Dabei wird uns hauptsächlich die Story der Rollenspiel-Compilation nähergebracht.

Das Schicksal eines Helden steht in "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" in den Sternen. Wir erleben in der Compilation die beiden Rollenspiele von Konami, "Suikoden I" und "Suikoden II", jetzt in HD. Diverse Verbesserungen wurden natürlich ebenfalls vorgenommen.

"Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" erscheint am 6. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.