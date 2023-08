Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars verschoben

Schlechte Nachrichten für alle, die "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" noch in diesem Jahr spielen wollten. Daraus wird leider nichts, wie Konami jetzt bekanntgeben musste.

So hat Konami "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" nun auf einen noch unbestimmten Termin verschoben. Als Grund dafür gibt man in einem präzisen Statement bei Twitter an, dass man einfach noch mehr Zeit benötigt, um die angestrebte Qualität zu erreichen.

"Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" ist für PS4, Xbox One, Switch und den PC in der Mache.