Konami hat die beiden Intros von "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" veröffentlicht. Diese wollen wir euch nicht vorenthalten.

Hier bekommen wir die beiden Intros von "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" gezeigt. Diese stimmen uns mit atmosphärischen Sequenzen hauptsächlich auf die jeweiligen Storys ein und stellen einige Charaktere vor.

Das Schicksal eines Helden steht in "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" in den Sternen. Wir erleben in der Compilation die beiden Rollenspiele von Konami, "Suikoden I" und "Suikoden II", jetzt in HD. Diverse Verbesserungen wurden natürlich ebenfalls vorgenommen.

"Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" erscheint am 6. März 2025 für PS4, PS5, Xbox ONe, Xbox Series X, Switch und den PC.