Update für Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars verfügbar

Konami hat Update 1.0.3 für "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" veröffentlicht. Wir erfahren gleichzeitig auch, was sich damit ändert.

Demnach nimmt Update 1.0.3 für "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" Verbesserungen in sämtlichen Bereichen vor. An Optimierungen und die Beseitigung kleinerer Fehler wurde ebenfalls gedacht. Alle Details können wir in den englischen Patchnotes nachlesen.

Das Schicksal eines Helden steht in "Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" in den Sternen. Wir erleben in der Compilation die beiden Rollenspiele von Konami, "Suikoden I" und "Suikoden II", jetzt in HD. Diverse Verbesserungen wurden natürlich ebenfalls vorgenommen.

"Suikoden I&II HD Remaster Gate Rune and Dunan Unification Wars" erschien am 6. März für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.