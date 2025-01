6. Summer Game Fest angekündigt

Das diesjährige Summer Game Fest bietet eine Live-Kickoff-Show, moderiert von Geoff Keighley (The Game Awards) aus dem YouTube Theater am Freitag, den 6. Juni; SGF: Play Days for Media + Influencers am 7. und 9. Juni in Downtown Los Angeles, produziert von iam8bit; und ein neues Thought Leader Event in Downtown Los Angeles.

Das SGF beginnt spektakulär mit einem zweistündigen Live-Event, das am Freitag, den 6. Juni von 14:00 Uhr PT (22:00 Uhr GMT) live aus dem hochmodernen YouTube Theater in Los Angeles übertragen wird. Produziert von dem Team hinter The Game Awards, werden Tausende von Zuschauern live dabei sein und gemeinsam mit einem Millionenpublikum im Internet spektakuläre Ankündigungen, Überraschungen und Enthüllungen neuer Videospiele erleben.

Das SGF wird während des Wochenendes eine Reihe anderer Veranstaltungen und Livestreams von Publishern und Partnern unterstützen und verstärken, darunter Day of the Devs, eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Kreativität, Vielfalt und Magie von Indie-Videospielen zu feiern.

Day of the Devs: SGF Edition wird direkt im Anschluss an den SGF-Live-Showcase am 6. Juni per Livestream online präsentiert.