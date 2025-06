Mittlerweile wurde auch ein Hype Trailer zum Summer Game Fest veröffentlicht. Ohne grosse Umschweife, hier ist er:

Hier werden wir fast zweieinhalb Minuten lang auf das Summer Game Fest eingestimmt. Dabei gibt es natürlich viele Sequenzen aus Videospielen zu sehen. An kommenden Highlights können wir etwa "Death Stranding 2", "Dune Awakening", "Sonic Racing: Crossworlds", "Mafia: The Old Country" oder "Marathon" erspähen.

Aber auch bereits erhältliche Titel wie zum Beispiel "Doom: The Dark Ages", "Kingdom Come: Deliverance II", "South of Midnight" und "Clair Obscur: Expedition 33" sind zu sehen. Dies könnte auf eventuelle Erweiterungen und Updates hindeuten.

Das Summer Game Fest kann am 6. Juni ab 23 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.