Summer Game Fest 2025: Das war zu sehen

Das diesjährige Summer Game Fest ist Geschichte und folgende Spiele waren dort zu sehen:

Mortal Shell II

Erscheint im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC

Fortnite

Bekommt schon sehr bald Star-Wars-Inhalte inklusive eines Todesstern-Events

Bei "Fortnite" handelt es sich um einen Koop-Survival-Shooter, der von People Can Fly und Epic Games entwickelt wurde und durch einen kostenlosen, auf dem Battle-Royale-Genre basierenden Standalone-Modus, "Fortnite Battle Royale", ursprünglich seine Popularität erlangte. Der Rest ist Geschichte.

Death Stranding 2

Kurz vor dem separaten Event gab es neues Material aus dem kommenden Action-Adventure und den ersten Auftritt von Hideo Kojima beim Summer Game Fest

In "Death Stranding 2" stürzen wir uns in eine inspirierende Mission der zwischenmenschlichen Verbindung, welche über die UCA hinausgeht. Sam bricht – mit Gefährten an seiner Seite – zu einem frischen Abenteuer auf, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Wir begleiten sie auf ihrer Reise durch eine Welt, in der sie sich übernatürlichen Gegnern, Hindernissen und der quälenden Frage stellen müssen: Hätten wir eine Verbindung dazu aufbauen sollen? Schritt für Schritt verändert der Spieleschöpfer Hideo Kojima dabei aufs Neue die Welt.

Chronicles: Medieval

Düstere Fantasyschlachten mit Tom Hardy als Erzähler, startet nächstes Jahr auf dem PC in den Early Access

Sonic Racing: CrossWorlds

Bekommt einige Gaststars, unter anderem aus "Persona 5"

In "Sonic Racing: CrossWorlds" gibt es wieder Strecken, die Land-, Luft- und Wasserterrain umfassen, sowie die noch nie da gewesenen Reiseringe, die sich in Echtzeit auf das Rennen auswirken, indem sie Rennfahrer während des Rennens zu brandneuen CrossWorlds transportieren. Zudem bietet "Sonic Racing: CrossWorlds" die grösste Auswahl an Charakteren, die es bislang in einem "Sonic Racing"-Spiel gab, sowie eine riesige Auswahl an anpassbaren Fahrzeugen. Ihr könnt Fahrzeugteile, Kräfte und Fähigkeiten nach Belieben kombinieren, um ein individuelles Rennerlebnis passend für euren Spielstil zu schaffen.

Code Vein II

Kommt im Laufe des nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC

End of Abyss

Ist von Epic Games und Section 9 Interactive und spielerisch wohl eine Mischung aus "Little Nightmares" und Twin-Stick-Action, erscheint im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC

Mouse: P.I. For Hire

Wurde mit einem neuen Trailer bedacht

Bei "Mouse: P.I. For Hire" handelt es sich um einen düsteren, vom Noir-Stil geprägten Ego-Shooter, welcher von den klassischen Cartoons der Dreissiger Jahre inspiriert ist. Der monochrome visuelle Stil der handgezeichneten Rubberhose-Animation und der Retro-Jazz-Soundtrack wurden dabei mit den entsprechenden Techniken der Ära erstellt. Als Privatdetektiv Jack Pepper entdecken wir, dass eine korrupte Stadt voller Gauner und Gefahren nur ein Vorgeschmack auf noch bevorstehende Dinge ist. Wir erkunden darin die vom Noir-Stil inspirierte Stadt voller schwer bewaffneter Gangs, Mobs und Charaktere der dunklen Seite, um die Geheimnisse von Mausburg zu lüften.

Game of Thrones: War for Westeros

Echtzeitstrategie-Kost für den PC, wird irgendwann 2026 veröffentlicht

Atomic Heart II

Wurde von Mundfish offiziell enthüllt, erscheint im nächsten Jahr für PC und Konsolen

The Cube: Atomic Universe

Hier könnte nochmal derselbe Text stehen (war also die zweite Vorstellung von Mundfish), aber diesmal handelt es sich um einen MMO-RPG-Shooter

Marvel Cosmic Invasion

Hier wurden mit She-Hulk und Rocket zwei weitere Charaktere enthüllt

Onimusha: Way of the Sword

Ein atmosphärischer Gameplay-Trailer macht Lust auf mehr, Release ist weiterhin irgendwann im nächsten Jahr

Felt That Boxing

Wilde Mischung aus Sesamstrasse, Rocky und "Punch-Out", ist wohl nur für PC geplant

Killer Inn

Ein Murder Mystery Action Titel für bis zu 24 Spieler, der Deduktionsspiel-Mechaniken mit Third-Person-Action kombiniert. Square Enix ist an der Entwicklung beteiligt. Kommt erstmal offenbar nur für den PC

Arc Raiders

Hat mit dem 30. Oktober jetzt einen Releasetermin

In "ARC Raiders" begeben wir uns in eine weite und tödliche Welt. Die Menschen sind darin in die Untergrundkolonie Speranza geflohen, wo sie nach Vorräten für das Überleben und Schutz vor den namensgebenden ARC-Maschinen auf der Oberfläche suchen. Die Nachfrage nach Ressourcen ist so hoch, wie nie zuvor, aber die Reise an die Oberfläche, um diese zu sammeln, ist andererseits riskant.

Wir schliessen uns den Raidern an, um für unser eigenes Überleben und das unserer Nachbarschaft in der Kolonie zu kämpfen. Dafür suchen und jagen wir nach Ressourcen, die sicher von der Oberfläche zurückgebracht werden müssen. Uns im Weg stehen die Arc-Maschinen – ein geheimnisvoller sowie tödlicher Gegner – und andere Spieler, Raiders, die auch ums das Loot und ihr Überleben wetteifern.

Dune: Awakening

Wurde mit dem offiziellen Launchtrailer gewürdigt, da der Release auf dem PC ja schon am 10. Juni ansteht

Bei "Dune: Awakening" handelt es sich um ein Open World Survival MMO, das auf dem gefährlichsten Planeten des Universums spielt. Wir müssen darin die Wüste überleben, indem wir die Wege der Fremen lernen. Wir erweitern unser Potenzial mit Kämpfen, Spice, dem Bau von Gebäuden und dem Handel und kontrollieren das Spice, um unsere Macht auszubauen.

Chrono Odyssey

Wurde ebenfalls mit einem neuen Trailer gewürdigt

Bei "Chrono Odyssey" handelt es sich um ein Action-MMORPG der nächsten Generation. Zu dessen Features gehören eine durch die Unreal Engine 5 realisierte Grafik, eine weitläufige und interaktiv gestaltete offene Welt sowie dynamische actionbasierte Kampfmechaniken, welche auf der Manipulation der Zeit und weitreichenden Anpassungsoptionen beruhen.

Wuthering Waves

Bekommt am 12. Juni mit Version 2.4 neue Inhalte spendiert

Bei "Wuthering Waves" handelt es sich um ein Open-World-Spiel mit einer komplexen Handlung und einem hohen Mass an Freiheit. Wir erwachen darin als Rover aus unserem Schlaf und werden von einer lebendigen Besatzung von Resonatoren auf unserer Reise begleitet, um unsere verlorenen Erinnerungen wiederzuerlangen und das Wimmern zu überwinden.

MIO: Memories in Orbit

Auch dazu gab es einen neuen Trailer

Bei "MIO Memories in Orbit" handelt es sich um ein neues Sci-Fi-Abenteuer, das die Metroidvania-Mechanik mit einer individuellen künstlerischen Gestaltung verbindet. Nach dem Erfolg ihres ersten Indie-Spiels namens "Shady Part of Me" setzen die Entwickler damit ihre Zusammenarbeit fort.

Wir übernehmen darin die Rolle von MIO, einem agilen Roboter, der ein labyrinthartiges Raumschiff namens Arche erkundet. Besagtes gigantisches Schiff, überwuchert von Vegetation und abtrünnigen Maschinen, treibt ziellos durch den Weltraum. Ziel ist es, MIOs verlorene Erinnerungen wiederzuerlangen und die Arche vor dem Aussterben zu retten.

Out of Worlds

Handgezeichneter Koop-Plattformer, der nächstes Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar sein wird. Noch ist unklar, ob er auch alleine gespielt werden kann

Mafia: The Old Country

Ein neuer Story-Trailer machte Appetit auf den Release am 8. August

"Mafia: The Old Country" ist im Sizilien des 19. Jahrhunderts angesiedelt und thematisiert die Ursprünge des organisierten Verbrechens. Offiziell angekündigt wurde das Action-Adventure im Rahmen der gamescom Opening Night Live im vergangenen Jahr. Bei den Game Awards hatte man dann nochmal einen ausführlicheren Trailer gezeigt.

Lego Voyagers

Kommt von Annapurna Interactive und ist ein Koop-Adventure für zwei Spieler. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und PC genannt, aber einen Releasetermin gibt es noch nicht

Nicktoons & The Dice of Destiny

Stammt von GameMill und wir dürfen darin mit SpongeBob in 2D Fantasy-Gegner verprügeln. Erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X, Switch und PC

Lies of P: Overture

Der Overture-DLC für "Lies of P" ist ab jetzt verfügbar

"Lies of P: Overture" dient als Prequel zu "Lies of P" und versetzt einen in die letzten grossen Tage von Krat, der Stadt aus dem Hauptspiel, bevor sie in Schutt und Asche verfallen ist.

Fractured Blooms

Ego-Horror von Serenity Force für den PC. noch ohne Releasetermin

Blade & Soul Heroes

Buntes Action-MMORPG, das rund drei Jahre vor Beginn der "Blade & Soul"-Serie spielt

Crystal of Atlan

Erster Blick auf das Crossover mit One Punch Man, das vom 26. Juni bis zum 26. Juli verfügbar sein wird

"Crystal of Atlan" entführt uns in eine faszinierende Magicpunk-Welt, in der Magie und Maschinen aufeinandertreffen. Das MMO-Action-Rollenspiel setzt dabei auf ein geschmeidiges, dynamisches Kampfsystem mit intuitiver Steuerung und spektakulären Luft-Kombos, welche traditionelle Kampfmechaniken neu interpretieren.

The Seven Deadly Sins: Origin

Wurde ja schon vor ein paar Tagen offiziell enthüllt und jetzt nochmal gewürdigt

Jurassic World Evolution 3

Wurde offiziell für PS5, Xbox Series X und den PC vorgestellt und hat mit dem 21. Oktober sogar schon einen Releasetermin

Mina the Hollower

Ging bereits vor Jahren bei Kickstarter durch die Decke und hat jetzt mit dem 31. Oktober einen Erscheinungstermin. Für den PC gibt es übrigens schon jetzt eine Demo

"Mina the Hollower" ist ein 8-Bit Action-Adventure im Stil von Game Boy Color Spielen. Du schlüpfst in die Rolle von Mina, einer Erfinderin, die sich verbuddeln kann, um hinter den Gegnern zu erscheinen und diese mit ihrer Peitsche zu überraschen. Sie ist Mitglied der Hollower-Gilde, die sich dem Studium der Erde und ihren Ressourcen widmet.

Deadpool VR

Für Meta Quest 3 angekündigt, aber noch ohne Termin

Dying Light: The Beast

Hat jetzt mit dem 22. August ein konkretes Erscheinungsdatum

"Dying Light: The Beast" spielt in den düsteren, post-apokalyptischen Wäldern von Castor. In der Rolle von Kyle Crane, einem Überlebenden des ersten Virusausbruchs, finden wir uns nach rund 13 Jahren der Gefangenschaft in einer veränderten Welt wieder.

Mixtape

Wurde mit einem neuen Trailer gewürdigt und soll bald verfügbar sein

In "Mixtape" erleben drei Freunde während ihres letzten Abends in der High School noch ein finales Abenteuer. Auf dem Weg zu ihrer letzten gemeinsamen Party werden sie von einer perfekt zusammengestellten Playlist in traumhafte Nachstellungen ihrer gemeinsamen Erinnerungen gezogen.

Towa and the Guardians of the Sacred Tree

Isometrische Fantasy-Roguelike-Action von Bandai Namco und Brownies. kommt am 19. September für PS5, Xbox Series X, Switch und den PC

Acts of Blood

Erinnert stilistisch entfernt an "Sifu" und wird irgendwann im nächsten Jahr für den PC veröffentlicht

Scott Pilgrim EX

Von Tribute Games vorgestellt, kommt irgendwann einmal für PS4, PS5, Xbox Series X, Switch und den PC

The First Descendant

Bekommt am 7. August die Breakthrough-Erweiterung

Bei "The First Descendant" handelt es sich um einen kostenlosen kooperativen Third-Person-Rollenspiel-/Shooter-Hybrid mit Grafik-Fokus. Im Spiel werden wir zu einem „Nachfahren“ und haben die Mission, gegen Invasoren anzutreten, um den Kontinent Ingris und alle Menschen darauf zu beschützen.

MindsEye

Davon wurde der Launchtrailer gezeigt, denn das Spiel erscheint ja shcon am 10. Juni. Zudem ist im Sommer ein Crossover mit "Hitman" geplant

Bei "MindsEye" handelt es sich um einen storygetriebenen Action-Adventure-Thriller, welcher in einem fiktionalen Americana der nahen Zukunft spielt. Darin bietet man Videosequenzen erster Güte, Fahrten mit Vollgas und explosive Kämpfe. KI, Wirtschaftsspionage und politische Korruption werde ebenfalls thematisch aufgegriffen.

Lego Party

Ist haargenau das, was der Name verspricht, nämlich eine Minispiel-Sammlung mit Lego-Figuren im Stil von "Mario Party". Erscheint noch in diesem Jahr für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC

Wildgate

Team-Shooter von Dreamhaven und Moonshot Games für bis zu 20 Spieler, erscheint am 24. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC

Blighted

Von den Drinkbox Studios aus Toronto, kommt offenbar nur für den PC

Ill

Brachialer First Person Action Survival Horror für PS5, Xbox Series X und den PC, sieht schonmal schick aus

Mecha Break

Ist ab 1. Juli für Xbox Series X und den PC erhältlich, den Release Date Trailer gibt es schon jetzt

Bei "Mecha Break" handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, in dem wir aus verschiedenen Mechas wählen, ihr Aussehen anpassen und mit kolossalen Kriegsmaschinen auf tückischem Terrain kämpfen können. Macht euch bereit für den ultimativen Showdown.

Infinitesimals

Hier treten Minisöldner gehen natürliche und mechanische Insektenmonster an, ist im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X und den PC verfügbar

Street Fighter 6

Kenny Omega von All Elite Wrestling stellt den Year-3-DLC für den Prügler vor

Mit "Street Fighter 6" können Spieler ihre Fähigkeiten auf der ganzen Welt einsetzen, um ihre persönliche Stärke zu finden. Keiner fängt als Champion an. Selbst die stärksten Kämpfer mussten diesen ersten Schritt machen. Jetzt bist du an der Reihe, die Herausforderung anzunehmen und dein Spiel auf die nächste Stufe zu bringen.

Last Flag

Bunte Team-Action im Cartoon-Look, die an "Fortnite" erinnert

Wuchang: Fallen Feathers

Ein neuer Gameplay-Trailer erinnert uns nochmal an den Release am 24. Juli

"Wuchang: Fallen Feathers" nimmt uns mit auf eine Reise durch ein verfluchtes Land voller Gefahren und Geheimnisse. Wir spielen als Bai Wuchang, ein Piratenkrieger, der mit Ornithropie verflucht ist, und lüften die Geheimnisse unserer vergessenen Vergangenheit.

"Wuchang: Fallen Feathers" bietet ein herausforderndes Kampferlebnis mit mehreren Waffenkategorien und Ornithropie-Magie. Wir erforschen miteinander verbundene Umgebungen, treffen historische Persönlichkeiten und Entscheidungen, die das Schicksal von Shu beeinflussen werden.

Wu-Tang: Rise of the Deceiver

Packendes Koop-Action-Rollenspiel, das mit einem ersten Trailer für den PC enthüllt wurde

Guild Wars 2

Bekommt auch in diesem Monat neue Inhalte, die per Trailer vorgestellt werden

Into the Unwell

Vielversprechendes Action-Roguelike im klassischen Zeichentrick-Look, das aktuell nur für den PC zu kommen scheint

Splitgate 2

Hier wurden wir mit einem Trailer an den gestrigen Launch erinnert

"Splitgate 2" wurde auf Basis der Unreal Engine 5 entwickelt, um ein AAA-Ego-Shooter-Erlebnis zu bieten. Der Titel bietet objektbasierte Spielmodi und futuristische Karten, welche die Fähigkeiten von uns herausfordern und erweitern. Die Entwickler haben die Action komplett überarbeitet, um sowohl neuen als auch bestehenden Fans ein revolutionäres Erlebnis zu bieten.

Stranger Than Heaven

Das ehemalige "Project Century" heisst jetzt "Stranger Than Heaven" und wirkt wie ein "Like a Dragon" aus den Vierzigern. Die anvisierten Plattformen stehen noch nicht fest, ebenso wie ein Erscheinungstermin

Resident Evil Requiem

Das war der krönende Abschluss. Der, nach offizieller Zählung, neunte Serienteil ist also ab 27. Februar 2026 für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Eine spielbare Version wird es sogar schon Ende August auf der gamescom geben