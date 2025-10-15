Summer Game Fest 2026 hat einen Termin

Moderator Geoff Keighley höchstselbst hat jetzt den Termin für das Summer Game Fest 2026 verkündet. Erste Info-Häppchen dazu gab es auch.

So schreibt Geoff Keighley bei X (ehemals Twitter), dass das Summer Game Fest im nächsten Jahr am 5. Juni stattfinden wird. Ort des Geschehens ist das Dolby Theatre in Los Angeles. Tickets werden irgendwann im Frühjahr 2026 verfügbar sein, aber natürlich wird der Event auch per Stream übertragen.

Zur Veranstaltung selbst sagt Keighley, dass es eine spektakuläre, plattformübergreifende Präsentation der neuesten Entwicklungen im Bereich Videospiele sein wird. Zudem rechnen wir naturgemäss mit einigen Weltpremieren und Überraschungen.

Das diesjährige Summer Game Fest fand am 6. Juni statt.