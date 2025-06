Tolle Zahlen für das Summer Game Fest

Inzwischen sind erste Zahlen zum diesjährigen Summer Game Fest veröffentlicht worden. Diese untermauern ein weiteres Wachstum für die Veranstaltung.

Demnach konnte das Summer Game Fest in diesem Jahr in der Spitze mehr als drei Millionen Zuschauer bei YouTube bzw. Twitch erreichen. Über 1.300 Co-Streamer sind hierbei gar nicht berücksichtigt. Insgesamt wurde die Live-Show von über 50 Millionen Zuschauern konsumiert, was 89 Prozent mehr als im letzten Jahr sind.

Die meisten davon sahen den Event übrigens über den YouTube-Kanal "The Game Awards", denn dieser erlebte diesbezüglich ein Plus von satten 43 Prozent im Vergleich zu 2024. Mal sehen, ob die Game Awards im Dezember diese Zahlen toppen können.

Das Summer Game Fest 2025 ging am 6. Juni ab 23 Uhr über die Bühne.