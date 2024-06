Summer Game Fest Trailer starten bei 250'000 US-Dollar

In nur wenigen Minuten startet die diesjährige Summer Game Fest-Show. Wie wir im Vorfeld von Esquire erfahren, müssen die Publisher ganz schön tief in die Tasche greifen, um dort ihre Trailer zu zeigen. So soll eine Minute auf der von dem kanadischen Journalisten Geoff Keighley präsentierten Show ganze 250'000 US-Dollar kosten. Für jede weiteren 30-Sekunden müssen 100'000 US-Dollar draufgelegt werden. Bei 2,5 Minuten sind wir bereits bei 550'000 US-Dollar.

Darüber hinaus erfahren wir, dass auch auf den Game Awards 2023 die gleichen Preise gegolten haben sollen. Sollten die gezeigten Trailer in diesem Jahr auf die gleiche Minutenzahl kommen, wie im Vorjahr, dürfte das Summer Game Fest 2024 über 9,5 Millionen US-Dollar allein durch die Werbetrailer einnehmen. Die hohen Preise scheinen sich für die Publisher trotzdem zu rentieren, denn auch in diesem Jahr nehmen 55 Firmen an der Show Teil, wie zuvor mitgeteilt wurde.

Die spektakuläre aber teure Show könnt ihr euch in wenigen Minuten (23 Uhr) in folgendem Video anschauen: