Summer Game Fest 2026: Überblick

Das diesjährige Summer Game Fest ist Geschichte und folgende Titel waren in diesem Rahmen zu sehen:
Resident Evil Veronica
Remake von "Resident Evil Code: Veronica", das im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erscheint
Mighty Cuphead Adventure
Leider noch ohne Systemangaben und Termin, aber immerhin bekamen wir einen Trailer gezeigt
Alien: Isolation 2
Davon gab es einen ersten Trailer zu sehen. Ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in der Mache, aber noch ohne Releasetermin
gen Atlas
Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber noch ohne Erscheinungstermin
Blood Message
Dafür wurden zwar weder die Systeme noch ein Termin genannt, aber man zeigte einen Story-Trailer
Stranger Than Heaven
Hat mit dem 15. Januar 2027 jetzt auch einen Releasetermin
HAEX
Erscheint im nächsten Jahr für den PC
Dead by Daylight
Wird zu seinem zehnten Geburtstag mit neuen Inhalten beschenkt
Mortal Shell II
Für den PC ist gerade dien offene Beta gestartet
Sand: Raiders of Sophie
Ist ab 10. Juni für den PC erhältlich
Assassin's Creed Black Flag Resynced
Erscheint bekanntlich am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC
Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin
Keine Angaben zu Systemen oder Termin, aber es gab einen Trailer zu sehen
Fortnite
Davon wurden die neuen Inhalte, wie etwa die kommende Season, näher vorgestellt
Gundam Rogue Orbit
Die anvisierten Systeme kennen wir zwar noch nicht, aber immerhin das Releasefenster (2027)
An Eggstremely Hard Game
Ist ab 24. Juli für den PC erhältlich
Crossfire
Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber noch ohne Erscheinungstermin
Control Resonant
Wird bekanntlich am 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht
Guild Wars 3
Beta beginnt im Herbst nächsten Jahres
Star Wars: Galactic Racer
Wird ja am 6. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht
End of Abyss
Erscheint am 1. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC
Last Harbor
Für den PC in Entwicklung, aber noch ohne Termin
Virtua Fighter Crossroads
Dazu gibt es zwar noch keine Systemangaben, aber mit 2027 ein Releasefenster
Runescape: Dragownwilds
Erscheint am 15. September für PS5, Xbox Series X und den PC
The Adventures of Elliot: The Millennium Tales
Wird am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht
Orbitals
Ist irgendwann im Sommer für Switch 2 erhältlich
Starseeker: Astroneer Expeditions
Startet am 11. Juni in den Early Access
Soulframe
Eine Pre-Alpha steht bald auf dem PC an
Grounded 2
Das “Into the Abyss”-Update erscheint am 11. August
Mafia: The Old Country
Der “Man of Honor”-Story-DLC kommt am 14. August
1666: Amsterdam
Ist für den PC in Entwicklung und der Early-Access-Start noch für dieses Jahr geplant
SAW: Genesis
Ebenfalls für den PC in der Mache, die geschlossene Alpha soll demnächst beginnen
Lords of the Fallen 2
Erscheint irgendwann im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC
Star Wars Zero Company
Ist ab 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich
The Blood of Dawnwalker
Wird am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht
Among Us Story: Caught on Guard
Für den PC in Entwicklung und noch ohne Termin
007 First Light
Missions-DLC kommt noch in diesem Jahr
Final Fantasy XI Online
Kommt auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2. Auf der Nintendo-Konsole findet im August der Early Access statt
Turok Origins
Erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC
Armatus
Wird im Winter für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht
Gothic Remake
Erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC
Aion 2
Ist irgendwann im September für den PC verfügbar
Wuthering Waves
“Cyberpunk Edgerunners”-Crossover beginnt übermorgen
Monster Hunter Wilds
Ascendance-Erweiterung kommt im Laufe des nächsten Jahres
Swords of Legends
Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber bisher ohne Termin
Hot Wheels Infinite Rush
Erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC
Sonic Racing: CrossWorlds
Bekommt einen zweiten Season-Pass mit Godzilla, Evangelion weiteren Charakteren
Sonic Pico Park
Dafür wurden weder System noch Termin genannt
Attack on Titan 3
Für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vorgestellt, aber noch ohne Termin. Weitere Infos folgen am 1. Juli
Clutch
War ja schon vor ein paar Tagen enthüllt worden und erscheint im Frühjahr nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC
Chronicles Medieval
Für den PC in Entwicklung, der Early Access soll noch in diesem Jahr beginnen
Sea of Remnants
Auch für den PC in der Mache und noch ohne Termin
Hitman: World of Assassination
Dafür ist seit gestern ein neues Ziel verfügbar
Palword
Vollversion erscheint am 10. Juli
The Wolf Among Us 2
Hat noch keine Systemangaben, aber mit 2027 ein Releasefenster
The Wolf Among Us Remastered
Auch ohne Systemangaben, kommt aber schon Ende dieses Jahres
Stellar Blade: Blood Rain
Noch ohne Systemangaben und Termin
Street Fighter 6
Der vierte Season Pass kommt, unter anderem mit Tifa Lockhart aus "Final Fantasy VII"
Final Fantasy VII Revelation
Erscheint im kommenden Frühjahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC