Summer Game Fest 2026: Überblick

Das diesjährige Summer Game Fest ist Geschichte und folgende Titel waren in diesem Rahmen zu sehen:

Resident Evil Veronica

Remake von "Resident Evil Code: Veronica", das im nächsten Jahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC erscheint

Mighty Cuphead Adventure

Leider noch ohne Systemangaben und Termin, aber immerhin bekamen wir einen Trailer gezeigt

Alien: Isolation 2

Davon gab es einen ersten Trailer zu sehen. Ist für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC in der Mache, aber noch ohne Releasetermin

gen Atlas

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in Entwicklung, aber noch ohne Erscheinungstermin

Blood Message

Dafür wurden zwar weder die Systeme noch ein Termin genannt, aber man zeigte einen Story-Trailer

Stranger Than Heaven

Hat mit dem 15. Januar 2027 jetzt auch einen Releasetermin

HAEX

Erscheint im nächsten Jahr für den PC

Dead by Daylight

Wird zu seinem zehnten Geburtstag mit neuen Inhalten beschenkt

Mortal Shell II

Für den PC ist gerade dien offene Beta gestartet

Sand: Raiders of Sophie

Ist ab 10. Juni für den PC erhältlich

Assassin's Creed Black Flag Resynced

Erscheint bekanntlich am 9. Juli für PS5, Xbox Series X und den PC

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin

Keine Angaben zu Systemen oder Termin, aber es gab einen Trailer zu sehen

Fortnite

Davon wurden die neuen Inhalte, wie etwa die kommende Season, näher vorgestellt

Gundam Rogue Orbit

Die anvisierten Systeme kennen wir zwar noch nicht, aber immerhin das Releasefenster (2027)

An Eggstremely Hard Game

Ist ab 24. Juli für den PC erhältlich

Crossfire

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber noch ohne Erscheinungstermin

Control Resonant

Wird bekanntlich am 24. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht

Guild Wars 3

Beta beginnt im Herbst nächsten Jahres

Star Wars: Galactic Racer

Wird ja am 6. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht

End of Abyss

Erscheint am 1. Oktober für PS5, Xbox Series X und den PC

Last Harbor

Für den PC in Entwicklung, aber noch ohne Termin

Virtua Fighter Crossroads

Dazu gibt es zwar noch keine Systemangaben, aber mit 2027 ein Releasefenster

Runescape: Dragownwilds

Erscheint am 15. September für PS5, Xbox Series X und den PC

The Adventures of Elliot: The Millennium Tales

Wird am 18. Juni für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht

Orbitals

Ist irgendwann im Sommer für Switch 2 erhältlich

Starseeker: Astroneer Expeditions

Startet am 11. Juni in den Early Access

Soulframe

Eine Pre-Alpha steht bald auf dem PC an

Grounded 2

Das “Into the Abyss”-Update erscheint am 11. August

Mafia: The Old Country

Der “Man of Honor”-Story-DLC kommt am 14. August

1666: Amsterdam

Ist für den PC in Entwicklung und der Early-Access-Start noch für dieses Jahr geplant

SAW: Genesis

Ebenfalls für den PC in der Mache, die geschlossene Alpha soll demnächst beginnen

Lords of the Fallen 2

Erscheint irgendwann im Herbst für PS5, Xbox Series X und den PC

Star Wars Zero Company

Ist ab 27. August für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich

The Blood of Dawnwalker

Wird am 3. September für PS5, Xbox Series X und den PC veröffentlicht

Among Us Story: Caught on Guard

Für den PC in Entwicklung und noch ohne Termin

007 First Light

Missions-DLC kommt noch in diesem Jahr

Final Fantasy XI Online

Kommt auch für PS5, Xbox Series X und Switch 2. Auf der Nintendo-Konsole findet im August der Early Access statt

Turok Origins

Erscheint im Herbst für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC

Armatus

Wird im Winter für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC veröffentlicht

Gothic Remake

Erschien gestern für PS5, Xbox Series X und den PC

Aion 2

Ist irgendwann im September für den PC verfügbar

Wuthering Waves

“Cyberpunk Edgerunners”-Crossover beginnt übermorgen

Monster Hunter Wilds

Ascendance-Erweiterung kommt im Laufe des nächsten Jahres

Swords of Legends

Ist für PS5, Xbox Series X und den PC in der Mache, aber bisher ohne Termin

Hot Wheels Infinite Rush

Erscheint am 24. September für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC

Sonic Racing: CrossWorlds

Bekommt einen zweiten Season-Pass mit Godzilla, Evangelion weiteren Charakteren

Sonic Pico Park

Dafür wurden weder System noch Termin genannt

Attack on Titan 3

Für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC vorgestellt, aber noch ohne Termin. Weitere Infos folgen am 1. Juli

Clutch

War ja schon vor ein paar Tagen enthüllt worden und erscheint im Frühjahr nächsten Jahres für PS5, Xbox Series X und den PC

Chronicles Medieval

Für den PC in Entwicklung, der Early Access soll noch in diesem Jahr beginnen

Sea of Remnants

Auch für den PC in der Mache und noch ohne Termin

Hitman: World of Assassination

Dafür ist seit gestern ein neues Ziel verfügbar

Palword

Vollversion erscheint am 10. Juli

The Wolf Among Us 2

Hat noch keine Systemangaben, aber mit 2027 ein Releasefenster

The Wolf Among Us Remastered

Auch ohne Systemangaben, kommt aber schon Ende dieses Jahres

Stellar Blade: Blood Rain

Noch ohne Systemangaben und Termin

Street Fighter 6

Der vierte Season Pass kommt, unter anderem mit Tifa Lockhart aus "Final Fantasy VII"

Final Fantasy VII Revelation

Erscheint im kommenden Frühjahr für PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC