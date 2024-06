Das war der Women-Led Games Showcase 2024

Als Rahmenprogramm zum Summer Game Fest wurde dieses Jahr wieder der Women-Led Games Showcase ausgestrahlt. In diesem wurden über 20 Spiele gezeigt, die, wie der Name bereits verrät, in Studios entwickelt werden, die von Frauen geleitet werden oder in denen Frauen die Mehrheit bilden. In folgendem Video könnt ihr euch die Präsentation im Nachhinein anschauen:

Die Show hat eine eigene begleitende Website, die ihr euch an dieser Stelle anschauen könnt. Dort sind die teilnehmenden Spiele aufgeführt. Zudem wird aus der Beschreibung deutlich, dass die Absicht besteht, die Show in den nächsten Jahren fortzuführen. So heisst es ins Deutsche übersetzt: