Entlassungen bei der Sumo Group

Auch bei der Sumo Group, der Muttergesellschaft von Sumo Digital, ist es mittlerweile leider zu Entlassungen gekommen. Ein ausführliches offizielles Statement dazu liegt ebenfalls bereits vor.

So wird sich die Sumo Group leider von etwa 15 Prozent seiner Mitarbeiter trennen, was rund 270 Angestellten entspricht. Der Stellenabbau geschieht in Grossbritannien, Kanada, Polen, Tschechien und Indien. Das offizielle Statement dazu liest sich so:

"Jeden Tag widmen sich die unglaublich talentierten Mitarbeiter der Sumo-Studios der Aufgabe, grossartige Spiele zu entwickeln und Spielern auf der ganzen Welt bahnbrechende Erfahrungen zu bieten. Diese Arbeit und Hingabe hat in den letzten 21 Jahren dazu beigetragen, Sumo auf die Landkarte zu setzen und eine Familie von Studios aufzubauen, die ihresgleichen sucht, und wir sind unglaublich stolz darauf, was aus Sumo geworden ist. Wir sind unglaublich stolz auf das, was Sumo geworden ist. Obwohl Sumo in der Lage war, viele der jüngsten Schwierigkeiten in der Spieleindustrie zu bewältigen, waren wir nicht immun dagegen, und die Umstrukturierung des gesamten Unternehmens, um die in den kommenden Monaten zu erwartenden Herausforderungen besser zu meistern, ist ein Weg, den wir jetzt einschlagen müssen, um die Sicherheit des Unternehmens für die Zukunft zu gewährleisten. Die schwierige Entscheidung, unsere Kosten im gesamten Unternehmen auf verschiedene Weise zu senken, ist eine direkte Folge dieser Herausforderungen und wird leider auch eine Verringerung der Zahl der Mitarbeiter beinhalten, die das Unternehmen unterstützen kann. Es werden alle Alternativen in Betracht gezogen, um die Auswirkungen auf unsere Mitarbeiter zu begrenzen, aber leider wird dieser Transformationsprozess bis zu 15 % unserer Mitarbeiter in der gesamten Gruppe in Kanada, Grossbritannien, Polen, der Tschechischen Republik und Indien betreffen. Dies ist ein unglaublich herausfordernder Prozess für jeden bei Sumo und wir konzentrieren uns jetzt darauf, unsere Mitarbeiter zu unterstützen und mit unseren Partnern an ihren Spielen zu arbeiten, um sicherzustellen, dass wir aus dieser schwierigen Zeit herauskommen und für die Zukunft gerüstet sind."