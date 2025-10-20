Sunderfolk: Inhalts-Update am 22. Oktober

Dreamhaven und Entwickler Secret Door haben heute angekündigt, dass das kostenlose Update 1.5 für "Sunderfolk" am 22. Oktober erscheint. Das Update bringt den oft gewünschten One-Shot-Modus, neue Missionen und mehr.

1.5 Update Details

One-Shot-Modus: Spieler können jetzt jede Mission der Kampagne als eigenständiges Level spielen und um Highscores kämpfen. Dieser Modus ist eine der am häufigsten gewünschten Funktionen der Community und das neueste Update in der Reihe der regelmässig erscheinenden Quality-of-Life-Updates von Sunderfolk.

Vier neue Missionen

Snack Run: Eine Puzzle-Mission, bei der die Spielerinnen und Spieler ihren süssen Käfer-Kumpel füttern müssen.

Slip & Slime: Eine knifflige Überlebensmission, bei der die Spielenden Schleim beseitigen müssen, während sie überleben müssen.

Proving Grounds: Endlosen Gegnerwellen warten auf Spielende, um den Highscore in diesem Test von Stärke und Anpassungsfähigkeit zu knacken.

You Asked For This: Diese verrückte Mission wurde nach einer Umfrage in der Community zu den Inhalten, die sich die Spieler wünschen, entwickelt. Man muss sie einfach spielen, um es zu glauben!

Optimiertes Tutorial: Bei neuen Kampagnen können die Tutorial-Missionen jetzt übersprungen werden, um schneller zur Action zu gelangen. Weitere Informationen zum Update 1.5 gibt es im offiziellen Blog. Die Assets für das Update 1.5 gibt es hier, und weitere Assets zu Sunderfolk sind hier zu finden.