SunnySide terminiert

Publisher Merge Games und Entwickler RainyGames haben konkrete Releasetermine für "SunnySide" verkündet. Einen neuen Release Date Trailer bekommen wir gleichzeitig auch zu sehen.

Demnach ist "SunnySide" ab 24. Mai für den PC erhältlich. Konsolenspieler müssen sich leider etwas länger gedulden, denn PS5 und Xbox Series X werden erst am 10. Juli bedient.

In der modernen Landwirtschafts- und Lebenssimulator "SunnySide" ziehen wir aufs japanische Land und helfen Sparky dabei, seine verlorenen Erinnerungen zurückzubekommen. Wir bauen einen florierenden Hof auf, knüpfen neue Beziehungen und finden unser Glück. Langweilig dürfte uns in dem Spiel so schnell also nicht werden.