Das neue Sunrise TV

Sunrise TV bietet mit über 280 TV-Sendern, sieben Tage Replay TV, bis zu 2000 Stunden Aufnahmen und den zahlreichen TV-Streaming-Apps sowie zusätzlichen Senderpaketen grenzenlose Unterhaltungsmöglichkeiten. Mit dem neuen TV-Shop und einer erneuerten Benutzerführung macht es Sunrise TV den Kunden und Kundinnen noch einfacher, vom breiten Angebot für jedes Budget zu profitieren und Abos flexibel den individuellen Bedürfnissen anzupassen.

"Sunrise TV ist mehr als nur Fernsehen. Wir bieten alles, was unsere Kundinnen und Kunden am liebsten sehen, an einem Ort. Mit dem neuen TV-Shop greifen sie auf der Sunrise TV Box ganz einfach auf ihre Lieblingsinhalte zu und geniessen grenzenlose Unterhaltung mit höchster Flexibilität. Streaming-Abos und Senderpakete lassen sich mit wenigen Klicks abschliessen und jederzeit anpassen. Der neue TV-Shop ist der Auftakt unserer neuen TV-Strategie. Wir werden weitere Streaming-Dienste integrieren und den Kundinnen und Kunden spannende Kombi-Angebote aus verschiedenen Diensten anbieten."

Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise

Mit dem TV-Shop sind die Angebote zentral an einem Ort auf der Sunrise TV Box auffindbar. Dank einer Übersicht zu den Abos, Laufzeiten und Kosten behalten die Kundinnen und Kunden jederzeit die Kontrolle. Ausserdem erfolgt die Verrechnung bequem und gut überschaubar über die monatliche Sunrise Rechnung.

Der übersichtliche Shop bündelt die beliebten Angebote von Netflix, Sky oder oneplus ebenso wie populäre Senderpakete von MySports oder Premium Plus. Ganz neu ist die App von Disney+ mit Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie unter der Marke Star einer Vielzahl an General Entertainment Inhalten auf Sunrise TV verfügbar, was das Unterhaltungsangebot von Sunrise TV um neue Inhalte erweitert.

Die ausgewählten Streaming-Abos und alle Senderpakete können ausserdem ab sofort in My Sunrise, der Self-Care-Platform von Sunrise, in den Sunrise Shops und über die Verkaufs-Hotline gebucht werden.

Neue Sunrise TV-Box für bestes TV-Erlebnis

Bereits im Mai dieses Jahres lancierte Sunrise ihre neue TV-Box. Sie ist doppelt so leistungsfähig wie ihre Vorgängerin, unterstützt den modernen WiFi 6-Standard und vewöhnt mit Dolby Vision Soundqualität.

Die Kundinnen und Kunden geben der neuen Sunrise TV-Box höchste Bewertungen, insbesondere auch, weil sich der Home Screen oder der TV-Guide zweimal schneller aufrufen lassen, das Zappen dreimal schneller geht und die Ladezeit beim Start von Apps um 30-50% reduziert wurde. Die neue TV Box ist auch nachhaltiger: Sie punktet mit rund 20% weniger Stromverbrauch (ca. 3.2 statt 3.9 Watt) und besteht zu 100% aus recyceltem Plastik.