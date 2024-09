Sunrise: Device as a Service-Angebot in einem 360°-Paket

Sunrise startete vor zwei Jahren erfolgreich ihre «Device as a Service»-Strategie. Der Smartphone-Kauf und -Besitz wird seither als umfassende Dienstleistung angeboten, ohne dass die Kundinnen und Kunden mehr für ihr Smartphone bezahlen müssen.

Seit dem Start ihrer "Device as a Service"-Strategie ist Sunrise tonangebend, wenn es darum geht, ein Smartphone als Servicepaket mit mehr Dienstleistungen als sonst irgendwo zu kaufen. Mit dem Flex Premium Bundle hat Sunrise ein "All in One"-Paket geschnürt, das bestehenden Kundinnen und Kunden erstmals die gleichen Vorteile wie Neukundinnen und -kunden bietet. Sunrise macht dabei ein Smartphone mit vorteilhafteren Abo-Konditionen noch erschwinglicher. Das Flex Upgrade Bundle kombiniert alle bewährten Aspekte aus Kauf, Miete, Versicherung, Eintausch, Kreislaufwirtschaft und jetzt vor allem die Belohnung der Kundenloyalität in einem Gesamtpaket. Damit deckt das Flex Premium Bundle die Bedürfnisse nach Flexibilität, Erschwinglichkeit, Sicherheit und Nachhaltigkeit beim Smartphone-Kauf und -Besitz umfassend ab. Nie zuvor konnte ein Smartphone mit derart umfassenden Dienstleistungen und attraktiven Konditionen gekauft werden.

"Mit dem Flex Premium Bundle lancieren wir eine innovative und nachhaltige Rundum-Lösung. Unser einzigartiges 360°-Device as a Service-Paket definiert den Smartphone-Kauf und -Besitz zukunftsorientiert und setzt einen neuen Massstab in puncto Kundenloyalität. Bestehende und neue Kundinnen und Kunden profitieren gleichermassen – und das zu einem äusserst attraktiven Preis."

Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise

Kundinnen und Kunden haben jederzeit die Freiheit, zu entscheiden, welches Gerät sie wann haben wollen inklusive Premium Support und dem guten Gefühl, dass ihr altes Gerät nicht in einer Schublade verschwindet oder sogar im Abfall landet. Mit dem Flex Premium Bundle können sie den individuell gewünschten, bestmöglichen Nutzen aus ihrem Smartphone ziehen.

Kaufen bestehende oder neue Kundinnen und Kunden ein neues Smartphone mit einem Geräteplan und buchen die Flex Upgrade Option dazu, erhalten sie einen dauerhaften 50%-Rabatt auf die Abos Up Mobile M, L oder XL. Dieser Flex Premium Bundle-Vorteil gilt, solange der Geräteplan innerhalb von zwei Jahren erneuert und die Flex Upgrade Option nicht gekündigt wird.

Mit dem Flex Premium Bundle sind alle Kundinnen und Kunden, je nach Abo schweiz- und europaweit unlimitiert verbunden und besitzen immer das gewünschte Smartphone. Das Bundle wird noch vorteilhafter, wenn das Smart Upgrade als Geräteplan für den Kauf des Smartphones genutzt wird. Mit Smart Upgrade gibt es zusätzlich bis zu 25% Ermässigung auf den Listenpreis des Geräts. Das alte Gerät lässt sich dank Sunrise Buyback zusätzlich auf den Kauf des neuen Gerätes anrechnen.

Nur mit dem Flex Premium Bundle können bestehende und Neukundinnen und -kunden von den attraktiven Rabatten profitieren und gleichzeitig ihr Smartphone jederzeit wechseln, es für eine maximale Nutzungsdauer beliebig oft reparieren lassen, bei Diebstahl das Gerät mit einem gleichwertigen oder mit einem Upgrade auf das neueste Gerät ersetzen und sich darauf verlassen, dass die eingetauschten Geräte in der Kreislaufwirtschaft behalten, aufbereitet und weiterverkauft oder recycelt werden.