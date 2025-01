Sunrise erweitert TV-Shop

Sunrise hebt das Streaming-Erlebnis auf ein neues Level: Seit heute, dem 17. Januar 2025, ist Disney+ vollständig in den TV-Shop auf der Sunrise TV Box integriert. Kundinnen und Kunden können Disney+ und andere Streaming-Dienste nun mit nur einem Klick direkt über den TV-Shop oder My Sunrise abonnieren und ihre Abonnemente verwalten – so einfach und flexibel wie nie zuvor.

Neben Disney+ stehen weitere beliebte Streaming-Dienste wie Netflix, Sky Show, Sky Sport, oneplus und Senderpakete wie MySports, Canal+ und Premium Plus zur Verfügung. Die nahtlose Integration ermöglicht es, Abos zentral zu verwalten und individuell anzupassen – und das ohne Unterbrechungen.

Flexibilität und Übersichtlichkeit für Kundinnen und Kunden

Mit der vollständigen Integration baut Sunrise den Komfort für die Kundschaft weiter aus. Alle verfügbaren und abonnierten Dienste sind zentral im TV-Shop von Sunrise TV sowie in der Self-Care-Plattform My Sunrise einsehbar und individuelle Abo-Einstellungen können mit wenigen Klicks vorgenommen werden. Die Verrechnung erfolgt wie gewohnt bequem über die monatliche Sunrise Rechnung.

Die einfache Benutzerführung erlaubt es, Dienste per Sprachsteuerung oder direkt im TV-Shop zu starten und flexibel zwischen verschiedenen Streaming-Diensten zu wechseln. Disney+ beispielsweise begeistert dabei mit exklusiven Inhalten aus den Welten von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars und National Geographic sowie Star. Zu den Highlights gehören Erfolgsserien wie "Shogun", "The Bear: King of the Kitchen", "Only Murders In The Building" sowie der von Kritikern gefeierte Animationsfilm "Alles steht Kopf 2" oder der Kino-Blockbuster "Deadpool & Wolverine".

Einzigartiger Vorteil gegenüber der Konkurrenz

Sunrise bietet mit dieser Integration eine herausragende Benutzerfreundlichkeit, die am Markt hervorsticht.

"Unsere Kundinnen und Kunden schätzen Flexibilität und Übersichtlichkeit. Mit der vollständigen Integration von Disney+ und weiteren lokalen und internationalen Streaming-Diensten im TV-Shop bieten wir grenzenlose Unterhaltung und einen unvergleichlichen Komfort. Wir sehen dies als wichtigen Schritt, unser TV-Erlebnis weiter auszubauen und unseren Partnern eine umfassende kommerzielle Präsenz an allen unseren Kundenkontaktpunkten zu ermöglichen."

Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise

Sunrise unterstreicht damit seine Position als Anbieterin einer der flexibelsten und kundenorientiertesten TV-Plattformen der Schweiz.

*Ab dem 17. Januar 2025 bietet Sunrise während einer begrenzten Zeit Abonnemente für Disney+ Standard und Disney+ Premium mit einem Rabatt für neue Abonnenten an. *