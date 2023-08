Sunrise: Zweiter Testsieg in Folge

"Dieser zweite Hotline-Testsieg in Folge freut mich gleich doppelt: Für unsere Kundinnen und Kunden, weil sie von uns die beste Beratungsqualität und höchste Freundlichkeit erwarten dürfen. Für unsere Mitarbeitenden, die mit ihrem Engagement für unsere Kunden den Massstab setzen. Damit tragen sie entscheidend zur Kundenzufriedenheit und unserem Erfolg bei. Der connect Test ist für uns ein wichtiger Gradmesser, weil er das tatsächliche Kundenerlebnis analysiert und somit eine Stichprobe der Realität ist. Deshalb verpflichtet uns der Testsieg zu höchster Qualität und motiviert zur kontinuierlichen Verbesserung, wo wir noch nicht die höchsten Bewertungen erreichen. Ein herzlicher Dank geht an das gesamte Sunrise Team, dass sie sich jeden Tag aufs Neue voll und ganz für unsere Kundinnen und Kunden einsetzt, um unseren hohen Qualitätsanspruch in der täglichen Arbeit umzusetzen.".