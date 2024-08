Sunrise TV: Alle Fussballspiele der Serie A und Ligue 1

"Dass DAZN exklusiv alle Spiele der Serie A und Ligue 1 in der Schweiz zeigt, ist ein Glückfall für unsere fussball- und sportbegeisterten Kundinnen und Kunden. Indem wir die DAZN App auf unserer TV Box integrieren, verstärken wir unser Versprechen, den Kundinnen und Kunden möglichst alle Lieblingsinhalte einfach und an einem Ort abrufbar anzubieten. Film- und Serien-Fans finden bei uns schon länger das führende Angebot an integrierten Streaming-Apps. Jetzt haben auch Sportfans Grund zum Jubeln. Sunrise TV Box starten, DAZN App auswählen und los geht’s. Einfacher geht’s nicht und mehr Sport an einem Ort gab es bisher nicht.*

Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise.

Sunrise bietet die DAZN App auf der Sunrise TV Box pünktlich zum Saisonstart der Serie A und Ligue 1 am kommenden Wochenende an. DAZN hat in der Schweiz erstmals die exklusiven Übertragungsrechte an der italienischen Serie A und der französischen Ligue 1 und wird alle Spiele in Italienisch und Französisch zeigen, ergänzend zu Deutsch und Englisch. Dabei werden unter anderem die Originalübertragungen inklusive Vor- und Nachberichterstattung aus den DAZN-Märkten Italien und Frankreich für alle Schweizer Fans bereitgestellt. Sie können dadurch in ihrer jeweiligen Landessprache mit ihren Helden beispielsweise in Italien mit Yann Sommer (Inter Mailand), Michel Aebischer, Remo Freuler, Dan Ndoye (FC Bologna), Noah Okafor (AC Milan) oder in Frankreich mit Breel Embolo und Denis Zakaria (AS Monaco) mitfiebern.

Neben diesen zwei europäischen Topligen bietet DAZN mit der deutschen Bundesliga und Schweizer Stars wie Granit Xhaka (Bayer 04 Leverkusen), Nico Elvedi und Jonas Omlin (Borussia Mönchengladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund) und Ruben Vargas (FC Augsburg) noch mehr Fussballfieber in allen drei Landessprachen.