Super Alloy Crush im Launch-Trailer

Entwickelt von Alloy Mushroom, dem ursprünglichen Team hinter "Super Alloy Ranger", und veröffentlicht von Neverland Entertainment, erscheint die offizielle Fortsetzung "Super Alloy Crush".

Mit detaillierter Pixelgrafik erweckt das Spiel eine weite Sci-Fi-Welt im Retro-Stil zum Leben. Schlüpft in die Rollen der legendären Cosmic Hunter Muu (Nr. 2) und Kelly und begibt euch auf ein schnelles Abenteuer, um den Planeten AE-38 zu entdecken.

Reaktionsschnelle Steuerung und Kampfgefühl

Dies ist die Kernstärke von "Super Alloy Crush". Das Entwicklerteam hat die Grundlagen klassischer 2D-Actionkämpfe ausgereizt. Jeder Rückstoss und jeder Schuss liefert taktiles Feedback. Jeder Treffer landet mit Wirkung, während Funken über den Bildschirm fliegen. Lest eure Feinde, nutzt ihre Schwachstellen aus und weicht im Blinzeln eines Auges aus, um zum Gegenangriff überzugehen. Verkettet flüssige Combos und entfesselt bildschirmfüllende Ultimates in schneller Folge. Ein spannendes Kampferlebnis, das direkt wirkt.

Gemeinsam kämpfen, zwei verschiedene Spielstile

Alleine reicht euch nicht? Das Spiel unterstützt einen Koop-Modus für zwei Personen – schnappt euch eine Begleitung und kämpft Seite an Seite durch einen Kugelhagel. Zum Start sind zwei "Cosmic Hunter" verfügbar, die jeweils einen völlig unterschiedlichen Spielstil mit grundlegend anderen Mechaniken bieten:

Muu (Nr. 2): Ein auf Nahkampf spezialisierter Roboter mit Energiekrallen. Sie ist auf extreme Agilität ausgelegt und glänzt bei Luft-Combos – werft Feinde in die Luft und jongliert sie mit schnellen Kettenangriffen, bis sie besiegt sind.

Kelly: Eine verbesserte menschliche Kämpferin, die sowohl mit Schusswaffen als auch im Nahkampf versiert ist. Sie dominiert auf alle Distanzen mit anhaltender Feuerkraft und flexibler Kontrolle, was einen höheren Anspruch an euer Geschick stellt.

Weitere Charaktere mit frischen Mechaniken folgen in zukünftigen Updates.