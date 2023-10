Konami gab bekannt, dass "Super Crazy Rhythm Castle" am Steam Next Fest im Oktober 2023 teilnimmt. Eine Demo bietet euch einen Vorgeschmack auf den frühen Teil des Spiels, der ein Tutorial und einen Zugang zum Undergrowth-Gebiet beinhaltet.

Das Steam Next Fest läuft vom 9. Oktober, 19 Uhr MEZ, bis zum 16. Oktober, 19 Uhr MEZ, und bietet den Spielern eine Woche lang Zugang zu diesem Rhythmus-Puzzle-Abenteuer, bevor es am 14. November für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht wird.