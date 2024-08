Super Mario 64 bekommt 'Multiversum'-Mod

Obwohl die Nintendo 64 Konsole bereits über zweieinhalb Jahrzehnte Jahre alt ist, erfreut sie sich immer noch einer aktiven Fangemeinde. So wird für den Fanliebling "Super Mario 64" sogar an einer Mod gearbeitet, die unterschiedliche Franchisen wie "Kirby", "Resident Evil", "Crash Bandicoot" und "Doom" in das Spiel integriert. Zu der "Mario in the Multiverse"-Mod gibt es einen aktuellen Trailer:

Es handelt sich um ein aufwendiges Projekt, so kann Mario sogar Fähigkeiten anderer Charaktere verwenden, etwa Kirbys Cutter Hut oder die aus "Crash Bandicoot" bekannte Aku-Aku Maske. Neben diesen thematisch passenden Universen, findet Mario sich jedoch auch in für ihn sehr ungewöhnlicher Umgebung wieder, sei es in dem von Zombies überlaufenden Raccoon City aus "Resident Evil" oder bewaffnet mit einer Shotgun in "Doom". Die Waffen sollen in "Mario in the Multiverse" frei gewählt werden können und nicht levelanhängig sein.