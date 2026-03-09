Der Super Mario Galaxy Film: Direct-Episode angekündigt

Nintendo hat eine weitere Direct-Ausgabe zu "Der Super Mario Galaxy Film" in Aussicht gestellt. Sie kann bereits heute um 22 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Details zur kommenden Direct-Episode zu "Der Super Mario Galaxy Film" gibt es auch schon. Demnach wird in diesem Rahmen der finale Trailer zu dem Kinofilm gezeigt. Nintendo weist auch explizit darauf hin, dass es keinerlei Informationen zu Videospielen des Unternehmens geben wird.

Bereits im Januar wurde ein früherer Start-Termin für "Der Super Mario Galaxy Film" verkündet. Unsere News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Der Super Mario Galaxy Film" läuft am 1. April in den Kinos an.