Der Super Mario Galaxy Film startet früher

Nintendo hat jetzt im Rahmen einer separaten Direct-Ausgabe einen früheren Start-Termin für "Der Super Mario Galaxy Film" verkündet. Ausserdem zeigte man neue Szenen daraus.

Demnach läuft "Der Super Mario Galaxy Film" nun schon am 1. April in den Kinos an. Ursprünglich sollte es erst zwei Tage später, also am 3. April, soweit sein.

Gleichzeitig werden uns über zwei Minuten lang neue Szenen aus "Der Super Mario Galaxy Film" gezeigt. Darin hat erstmals auch Yoshi einen Auftritt. Ausserdem werden uns Einblicke in die Story geboten. Diese lassen darauf schliessen, dass sich vor allem Fans des ersten Films hier sofort heimisch fühlen dürften.

"Der Super Mario Galaxy Film" war am 12. September 2025 zu Beginn einer Direct-Ausgabe enthüllt worden. Hier sah man einen ersten Teaser, der Lust auf mehr machte.