Der Super Mario Galaxy Film: Offizieller Trailer

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hat Nintendo gestern im Rahmen einer kurzen Direct-Episode den ersten offiziellen Trailer zu "Der Super Mario Galaxy Film" präsentiert. Ihr könnt ihn jetzt nachholen.

Hier wird uns fast zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was mit "Der Super Mario Galaxy Film" auf uns zukommt. Primär dürften hier Fans des ersten Films angesprochen werden, da stilistisch und inhaltlich offenbar wenig Kompromisse eingegangen wurden. Natürlich sind auch wieder die bekannten Charaktere aus dem Mario-Universum an Bord. Neben dem ikonischen Klempner erspähen wir nämlich etwa auch Luigi, Bowser und Prinzessin Peach.

"Der Super Mario Galaxy Film" war am 12. September zu Beginn einer Direct-Ausgabe enthüllt worden. Hier sah man einen ersten Teaser, der Lust auf mehr machte.

"Der Super Mario Galaxy Film" wird am 3. April 2026 in den Kinos anlaufen.