Der Super Mario Galaxy Film: Finaler Trailer

Wie bereits angekündigt, hat Nintendo gestern um 22 Uhr im Rahmen einer separaten Direct-Folge den finalen Trailer zu "Der Super Mario Galaxy Film" veröffentlicht. Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Hier werden wir fast zweieinhalb Minuten lang auf "Der Super Mario Galaxy Film" eingestimmt, wobei die Story klar im Vordergrund steht. Diese sollte Kennern der zugehörigen Videospiele sofort bekannt vorkommen und wurde farbenfroh inszeniert. Jetzt muss es eigentlich nur noch schnell April werden.

Schon im Januar wurde ein früherer Start-Termin für "Der Super Mario Galaxy Film" verkündet. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Der Super Mario Galaxy Film" läuft am 1. April in den Kinos an.