Der Super Mario Galaxy Film: Direct-Episode angekündigt

Nintendo hat eine separate Direct-Episode zu "Der Super Mario Galaxy Film" in Aussicht gestellt. Sie kann bereits morgen um 15 Uhr auf den üblichen Kanälen verfolgt werden.

Erste inhaltliche Informationen zu der Direct-Episode gibt es auch. So wird in diesem Rahmen der erste offizielle Trailer zu "Der Super Mario Galaxy Film" gezeigt. Der Umfang der Präsentation ist dagegen noch unklar. Zudem betont Nintendo, dass es keinerlei Informationen zu neuen Videospielen des Unternehmens geben wird.

"Der Super Mario Galaxy Film" war am 12. September bei einer Direct-Ausgabe enthüllt worden. Hier sah man einen ersten Teaser, der Lust auf mehr machte.

"Der Super Mario Galaxy Film" wird am 3. April 2026 in den Kinos starten.