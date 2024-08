Super Mario Party Jamboree: Erstmals mischt Pauline mit

Die grösste Party aller Zeiten wird noch grösser: Pauline und Ninji stehen erstmals als spielbare Charaktere zur Auswahl, wenn "Super Mario Party Jamboree" am 17. Oktober für Nintendo Switch erscheint. Der neue Trailer stellt die beiden Neuzugänge ins Rampenlicht.

Insgesamt 22 Charaktere aus dem Pilz-Königreich sind in Partystimmung – mehr als in jeden anderen "Mario Party"-Teil. Neben dem schelmischen Buu Huu, dem freundlichen Yoshi und natürlich dem titelgebenden Mario stehen auch Pauline und Ninji erstmals bereit, um an einer Party teilzunehmen.

Sie alle können sich in mehr als 110 Minispielen beweisen – die meisten aller "Mario Party"-Spiele bisher.

Die Party steigt ab dem 17. Oktober auf Nintendo Switch.