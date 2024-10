Super Mario Party Jamboree heute erschienen

Egal ob ein gemütlicher Familienabend oder eine Party mit Freundinnen und Freunden: Ab sofort bringt "Super Mario Party Jamboree" weniger erfahrene Spieler und geübte Profis vor der Nintendo Switch-Konsole zusammen.

Mit 22 Charakteren haben sich so viele Bewohner:innen des Pilz-Königreichs wie nie zuvor zur bevorstehenden Party angemeldet. Sie treten auf sieben verschiedenen Spielbrettern gegeneinander an, darunter zwei Klassiker aus früheren Spielen der Reihe. Die Nintendo-Fans können sowohl lokal als auch online mit Mitspielern aus aller Welt im "Mario Party"-Modus die Würfel rollen lassen.

Von Zeit zu Zeit erscheinen auf den Spielbrettern sogenannte Jamboree-Partner. Sobald der oder die erste Spieler:in einen solchen erreicht, beginnt ein Challenge-Minispiel. Wer siegreich aus diesem hervorgeht, kann sich über die Unterstützung des jeweiligen Charakters freuen. Die Jamboree-Partner können auf vielseitige Weise helfen, indem sie zum Beispiel Items von überholten Rivalen kopieren, dem Würfelglück auf die Sprünge helfen oder es erlauben, zwei Sterne auf einmal zu kaufen.

Mit den drei neuen bewegungsgesteuerten Spielmodi Rhythmus-Küche, Toad-Fabrik und Parakoopa-Flugschule kommt zudem buchstäblich Schwung und Bewegung in die Party. Und wer online antreten oder sich mit anderen messen will, kann sich in Bowserathlon und Bowser-Bomberteam einer Reihe verschiedener Bowser-Herausforderungen stellen.

Wer hingegen eine Pause von den verschiedenen Multiplayer-Modi einlegen möchte, hat dafür im Solo-Modus Partyhelfer-Reise die Gelegenheit. Hier können sich die Spieler:innen frei über fünf Spielbretter bewegen, Minispiele absolvieren und damit bei den Vorbereitungen einer Party helfen.