Super Mario Party Jamboree: Übersichtstrailer

Mit "Super Mario Party Jamboree" erscheint am 17. Oktober die grösste Mario Party aller Zeiten für Nintendo Switch. Was die prall gefüllte Partypackung zu bieten hat, zeigt der neue Übersichtstrailer.

Insgesamt 22 Charaktere aus dem Pilz-Königreich treten in über 110 Minispielen an – mehr als in jedem anderen Teil der Reihe. Die Party steigt auf sieben Spielbrettern, darunter fünf neue und zwei klassische Bretter aus vorherigen "Mario Party"-Spielen. Im "Mario Party"-Modus können die Nintendo-Fans lokal mit Freundinnen und Freunden oder online mit Spielern aus aller Welt antreten.

Wer in "Super Mario Party Jamboree" spezielle Minispiele für sich entscheidet, freundet sich mit einem Jamboree-Partner an. Jeder dieser Charaktere hat einzigartige Fähigkeiten und kann etwa Items von Mitspielern kopieren oder seinen Partner auf ein zufälliges Feld auf dem Spielbrett teleportieren.

Abwechslungsreich geht es auch bei den verschiedenen Spielmodi zur Sache. Für besonders aktiven Spielspass sorgen mit Parakoopa-Flugschule, Toad-Fabrik und Rhythmus-Küche drei bewegungsgesteuerte Modi, die mit Joy-Con-Controllern gespielt werden. Wer hingegen sein Können im Wettkampf mit anderen demonstrieren oder sich als Team zusammenschliessen will, kann sich online in den Spielmodi Bowserathlon und Bowser-Bomberteam in einer Reihe von Bowser-Herausforderungen beweisen.

Mit "Super Mario Party Jamboree" beginnt die grosse Sause am 17. Oktober auf Nintendo Switch.