Super Mario Galaxy Film Event für Super Mario Run

„Super Mario Run“ startet ein neues Crossover-Event rund um den neuen The Super Mario Galaxy Movie. Spieler können dabei spezielle Ingame-Inhalte freischalten, die sich thematisch am Film und der Galaxy-Reihe orientieren.

Im Mittelpunkt stehen sammelbare Statuen bekannter Charaktere, die über Event-Missionen verdient werden können. Wie schon bei früheren Aktionen setzt Nintendo auf ein strukturiertes Fortschrittssystem, bei dem Spieler nach und nach Belohnungen freischalten.

Das Event läuft zeitlich begrenzt und endet am 29. Mai 2026. Bis dahin haben Spieler die Möglichkeit, sämtliche verfügbaren Statuen zu erspielen und ihre Sammlung zu vervollständigen.

„Super Mario Run“ bleibt damit weiterhin eng mit aktuellen Franchise-Releases verknüpft und nutzt den Kinostart des Galaxy-Films als Anlass für neue Inhalte auf iOS und Android.