Mario Wonder-Event für Super Mario Run

Nintendo hat ein neues Crossover-Event für sein Mobile-Spiel „Super Mario Run“ gestartet. Anlass ist die Veröffentlichung von „Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park“, die später im März erscheint. Das zeitlich begrenzte Event ist bereits live und läuft noch bis zum 3. April 2026.

Während des Events können Spieler spezielle Statuen freischalten, die thematisch an Inhalte aus dem neuen „Wonder“-Ableger angelehnt sind. Diese Dekorationen lassen sich anschliessend im eigenen Königreich innerhalb von „Super Mario Run“ platzieren.

Solche Kooperationen sind für das Mobile-Spiel nicht neu. Nintendo nutzt „Super Mario Run“ regelmässig, um aktuelle Veröffentlichungen aus dem Mario-Universum zu bewerben und zusätzliche Inhalte in Form zeitlich begrenzter Events bereitzustellen. Im Kontrast dazu steht der mobile Ableger der "Mario Kart"-Reihe, dessen Support neuer Inhalte betreffend bereits vor einigen Jahren eingestellt wurde. Dieser Aussage zum Trotz gab es immerhin zum Release von "Mario Kart World" einige kleinere Neuerungen, die in "Mario Kart Tour" integriert wurden.