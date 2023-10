Super Mario Bros. Wonder geleakt

Knapp eine Woche vor dem Release von "Super Mario Bros. Wonder" ist das Nintendo Switch-Game ähnlich wie vor Kurzem auch bei ""Marvel's Spider-Man 2“ bereits im Internet zu sehen. Wer das Game also selbst erleben will, sollte beispielsweise auf sozialen Medien Vorkehrungen treffen, etwa die entsprechenden Begriffe vorübergehend blockieren.

Verbreitet wurden bisher nicht von Nintendo präsentierte Passagen in sozialen Medien und auf privaten Discord-Kanälen. Vereinzelt wurde "Super Mario Bros. Wonder" auch auf Twitch übertragen. Möglicherweise wurde das Game illegal auf ROM-Websiten geteilt, wie es bei "The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom" der Fall war.

"Super Mario Bros. Wonder" erscheint, hoffentlich ohne Spoiler für uns, am 20. Oktober für Nintendo Switch.