Keine Deadlines bei Super Mario Bros. Wonder Entwicklung

Auf den vor Kurzem gezeigten Präsentationen zu "Super Mario Bros. Wonder" wurde deutlich, dass das Game mit vielen kreativen Ideen aufwartet. In einem Interview von Wired mit Produzent Takashi Tezuka und Director Shiro Mouri wird deutlich, was für dieses 'frische Gewand' nötig gewesen ist: Das Team hatte keine Deadline, zu der das Game fertig sein musste.

In an interview with Wired, Tezuka said Wonder had no deadline in the prototype stage, so they could try every idea.



Tezuka: "I wanted to prevent people from saying, 'We won't make that deadline, so that's why we didn't do it—we can't do it'"