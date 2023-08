Super Mario Bros. Wonder Direct-Präsentation

In "Super Mario Bros. Wonder" sollte man stets das Unerwartete erwarten. Das zeigt auch die heute veröffentlichte Präsentation zum am 20. Oktober erscheinenden Nintendo Switch-Spiel. Im knapp 15-minütigen Video gibt es jede Menge neue Spielszenen, Power-ups und titelgebende Wunder zu bestaunen.

Das erste 2D-"Super Mario Bros." seit mehr als zehn Jahren markiert die nächste Stufe des Mario-Spielspasses. Die Spieler:innen wählen zwischen bekannten spielbaren Charakteren, erkunden das neue Blumenkönigreich – und entdecken die neuen Wunderblumen. Diese sorgen für ungeahnte Überraschungen, die man gesehen haben muss, um sie zu glauben.

Kurz bevor Mario zu seinem jüngsten Abenteuer aufbricht, erscheint am 6. Oktober die neue Nintendo Switch – OLED-Modell Mario-Edition (rot) (Spiel nicht enthalten). Die Konsole, die beiden Joy-Con und die Nintendo Switch-Station erstrahlen mit dieser Edition in der Farbe Mario Red. Die Rückseite der Station zeigt zudem die Silhouette des springenden Mario. Und wer genau hinsieht, wird auch einige versteckte Münzen finden. Informationen zu möglichen Vorbestellungen gibt es in Kürze im Handel.

In "Super Mario Bros. Wonder" werden Mario und seine Begleiter vom freundlichen Prinz Florian in das Blumenkönigreich eingeladen, das nicht weit vom bekannten Pilz-Königreich entfernt liegt. Doch Bowser hat andere Pläne. Der König der Koopas berührt nur für einen Augenblick die geheimnisvolle Wunderblume – und schon verschmilzt er mit Prinz Florians Schloss. Als fliegende Festung treibt er fortan Unwesen im ganzen Land. Jetzt liegt es an Mario und seinen Begleiter:innen, Bowser zu stoppen und das Blumenkönigreich zu retten.

Eine Auswahl der zahlreichen Features und Highlights

Ein Königreich, in dem die Vielfalt blüht: Das Blumenkönigreich besteht aus sechs verschiedenen Welten, welche die Blüteninseln umkreisen. Insgesamt könnt ihr also sieben Regionen entdecken. Ihr durchstreift die Inseln, taucht durchs Meer und erkundet Höhlen. In jeder Welt erwarten euch abwechslungsreiche Level, und obendrein könnt ihr frei durch die offenen Bereiche auf der Weltkarte laufen.

Wundersame Wunder: Wer eine Wunderblume einsammelt, wird sich wundern: Röhren erwachen zum Leben, die Welt steht Kopf, die Perspektive verändert sich oder man beginnt plötzlich, durch den Raum zu schweben. Es gibt sogar Wunder, die Mario und seine Freundinnen und Freunde in einen Gumba oder eine Stachelkugel verwandeln können.

Charismatische Charaktere: Ausser in die Rolle von Mario könnt ihr auch in die von Luigi, Peach, Daisy, dem blauen oder dem gelben Toad und sogar von Toadette schlüpfen. Ihre Steuerung und Fähigkeiten sind identisch, so dass ihr alle eure jeweiligen Favoriten wählen könnt. Auch Yoshis und Mopsie stehen zur Auswahl: Gegner können ihnen nichts anhaben, daher sind sie eine gute Wahl für alle, die ganz entspannt spielen wollen.

Jede Menge Power-ups: In "Super Mario Bros. Wonder" feiern neue Power-ups ihr Debüt, zum Beispiel die Elefantenfrucht, mit der sich Mario und einige seiner Freundinnen und Freunde in Elefanten verwandeln können. Sie können dann ihr Gewicht – und ihren Rüssel – einsetzen, um Gegner zu vermöbeln, Blöcke zu zertrümmern und über grosse Abgründe hinwegzuspurten. Als Seifenblasen-Mario können sie Gegner aus der Distanz einfangen und als Bohrer-Mario ist jede Begegnung mit stachelbewehrten oder gepanzerten Gegnern ein Kinderspiel. Ausserdem kann man sich in dieser Gestalt auch unterirdisch fortbewegen.

Keine Angst vor Gegnern: Auf ihrer Reise durch das Blumenkönigreich stosst ihr auf neue und tückische Gegner. Hüpfer zum Beispiel imitieren euch und springen, wenn ihr selbst auch springt. Melonen-Piranha-Pflanzen spucken mit Samenkörnern um sich. Spiesseriche fliegen auf euch zu und attackieren euch mit ihren Schnäbeln. Saggahs wiederum verputzen alles, was ihren klaffenden Mäulern zu nahe kommt. Es gibt also viele neue Widersacher zu entdecken.

Abzeichen sorgen für Abwechslung: Im Laufe des Abenteuers erhaltet ihr verschiedene Abzeichen, die euch jeweils einzigartige Fähigkeiten verleihen. Im lokalen Mehrspieler-Modus verwendet jede Gruppe von Spielern das gleiche Abzeichen. Hier sind einige Möglichkeiten:

Das Klimmsprung-Abzeichen beschert seinen Träger verbesserte Wandsprünge.

Das Delfin-Kick-Abzeichen verleiht mehr Tempo unter Wasser.

Das Duck-Hochsprung-Abzeichen sorgt für extrahohe Sprünge.

Das Rankenschuss-Abzeichen erlaubt es, in der Luft Ranken zu schiessen und sich mit ihnen an Mauern festzuklammern.

Gleichermassen zweischneidiges Schwert und zusätzliche Herausforderung ist das Unsichtbarkeits-Abzeichen, mit dem man sich vor Gegnern (und vor sich selbst) verbirgt.

Mehr Spielspass im lokalen Mehrspielermodus: Bis zu vier Personen können lokal auf derselben Nintendo Switch-Konsole spielen. Wer im lokalen Koop-Modus besiegt wird, dessen Charakter schwebt als Phantom durchs Level. Wird das Phantom von einem Teammitglied berührt, bevor die Zeit abläuft, kehrt der oder die Spieler:in zurück und die Gruppe verliert kein Leben. Wer als Yoshi spielt, kann die Mitspieler zudem auf seinem Rücken reiten lassen.

Online spielen: Wer online spielt, hat die Möglichkeit, einen Online-Raum für sich und seine Freundinnen und Freunden zu eröffnen. In diesem Koop-Raum sieht man, welche Level die anderen gerade spielen, kann gemeinsam Abenteuer erleben und in den meisten Leveln ein Rennen veranstalten.

Auch Einzelspieler können online gehen. Sie sehen dann Mario-Fans, die gerade ebenfalls das Blumenkönigreich erkunden, als Live-Geister in den Leveln und auf der Weltkarte. Als Phantom kann man zudem wiederbelebt werden, wenn man einen Live-Geist berührt.

Ausserdem kann man anderen Online-Spieler helfen, indem man Aufsteller platziert, die sie wiederum zur Reanimation ihrer Phantome nutzen können. Besonders hilfreich ist es also, Aufsteller möglichst kreativ an besonders schwierigen Passagen zu installieren. Das Spiel zeigt sogar an, wie viele andere Spieler:innen die Hilfe bereits in Anspruch genommen haben.