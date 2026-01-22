Super Mario Bros. Wonder - Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

Im Blumenkönigreich gibt es bald noch mehr zu erleben, wenn Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März für Nintendo Switch 2 erscheint.

Der aktuelle Trailer gewährt einen Blick auf das Mehrspieler-Chaos und die vielen Neuerungen.

In "Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park" können Freundinnen, Freunde und Familie gemeinsam den Bellabel-Park besuchen. In diesem neuen Bereich des Blumenkönigreichs erlebt ihr auf zwei Plazas zahlreiche Attraktionen, die sie entweder zusammen oder gegeneinander bestreiten.

Die Lokales-Spiel-Plaza stellt 17 verschiedene Attraktionen zur Auswahl, die mit bis zu drei Mitspielerinnen und Mitspielern auf derselben Konsole gespielt werden können. Auch GameChat wird unterstützt: Wer die Vollversion des Spiels besitzt, kann diese lokal mit bis zu drei weiteren Personen teilen. Ein Besuch der Spielraum-Plaza ermöglicht wiederum Online-Partien und Multiplayer-Sessions auf mehreren Konsolen über die lokale kabellose Verbindung. Bis zu zwölf Spieler können mit ihrer eigenen Konsole entweder lokal oder online in den sechs verschiedenen Attraktionen antreten.

Weitere Neuerungen

Toad-Trupp-Trainingslager: Wer seine Fähigkeiten am Controller unter Beweis stellen möchte, kann sich an einer Vielzahl an Herausforderungen aus "Super Mario Bros. Wonder" versuchen. Je weiter sie im Spiel voranschreiten, desto mehr Trainingskurse schalten die Spieler frei. Schliessen sie die Kurse allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freundinnen und Freunden ab, erhöhen sie den Rang der Toad-Trupp. Ob sie das Zeug zur Trupp-Elite haben?

Hilfe-Modus: Ist dies der erste Ausflug der Spieler ins Blumenkönigreich, finden sie im Hilfe-Modus bei Bedarf verschiedene nützliche Hilfestellungen. Aktivieren sie diese, können sie sich etwa nach einem unerwarteten Sturz in die Tiefe ohne den Verlust eines Lebens wieder zurücksetzen oder durch Gegner verursachte Schäden deaktivieren.

Bekannte Gesichter: Mit der Nintendo Switch 2 Edition stattet auch Rosalina dem Blumenkönigreich erstmals einen Besuch ab. Und sie reist nicht allein: An ihrer Seite ist Luma, der als Assistent-Charakter zur Auswahl steht, sobald zwei Spieler gemeinsam spielen. Luma ist gegnerischen Attacken gegenüber immun, kann Widersachern mit eigenen Angriffen zusetzen und Münzen einsammeln. Es ist sogar möglich, Luma mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller zu steuern.

Fiese Gegner: Nicht alle neuen Besucherinnen und Besucher sind jedoch so freundlich gesinnt wie Rosalina und Luma. Auch die Koopalinge bereisen das Blumenkönigreich – und stiften jede Menge Chaos. Nachdem sie einen Schatz aus dem Bellabel-Park gestohlen haben, flüchten sie sich in die verschiedenen Welten des Königreichs. Entdecken die Spieler einen der Bösewichte, gilt es, den jeweiligen Koopaling in seinem Level herauszufordern.

Diese und weitere Neuerungen könnt ihr entdecken, wenn "Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park" am 26. März erscheint. Für alle, die bereits "Super Mario Bros. Wonder" und eine Nintendo Switch 2 besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen ermöglicht.