Super Mario Bros. Wonder: Übersichtstrailer zur Nintendo Switch 2 Edition

Nintendo stimmt uns mit einem frischen Übersichtstrailer auf den baldigen Release der Nintendo Switch 2 Edition von "Super Mario Bros. Wonder" ein. Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier werden uns nämlich fast sechseinhalb Minuten lang die unterschiedlichen Facetten der Nintendo Switch 2 Edition von "Super Mario Bros. Wonder" vorgestellt. Dabei widmet man sich etwa deren neuen Inhalten oder erklärt nochmal ausführlicher das abwechslungsreiche Spielprinzip.

Die Nintendo Switch 2 Edition von "Super Mario Bros. Wonder" war im Januar angekündigt worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Super Mario Bros. Wonder" erschien am 20. Oktober 2023 für Switch. Die Switch 2 wird am 26. März versorgt.