Nintendo versorgt uns mit einem neuen Übersichtstrailer zu "Super Mario Bros. Wonder". Diesen solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen.

Hier zeigt man uns nämlich über sechseinhalb Minuten lang, was "Super Mario Bros. Wonder" inhaltlich ausmacht. Dabei wird schnell klar, dass hinter der knallbunten Fassade ein spielerisch komplexer Titel steckt.

In "Super Mario Bros. Wonder" werden Mario und seine Begleiter vom freundlichen Prinz Florian in das Blumenkönigreich eingeladen, welches nicht weit vom allseits bekannten Pilz-Königreich entfernt liegt. Doch Bowser hat andere Pläne. Der König der Koopas berührt nur für einen Augenblick die geheimnisvolle Wunderblume – und schon verschmilzt er mit Prinz Florians Schloss. Als fliegende Festung treibt er fortan sein Unwesen im ganzen Land. Jetzt liegt es an Mario und seinen Begleitern, Bowser zu stoppen und das Blumenkönigreich zu retten.

"Super Mario Bros. Wonder" erscheint am 20. Oktober exklusiv für Switch.