Weiteres Gameplay zu Super Mario Bros. Wonder

Auf der Direct-Präsentation hat Nintendo uns mit jeder Menge Video-Material zu "Super Mario Bros. Wonder" beglückt. In einem Livestream als Teil der Nintendo Treehouse gab es im Nachgang sogar noch mehr Gameplay zu dem am 20. Oktober erscheinenden Game zu sehen. Dieses könnt ihr euch im folgenden Video anschauen:

Anders als auf der Direct-Präsentation, gibt es dieses Mal längere Spielszenen ohne Schnitt. Zu sehen gibt es sowohl Single- als auch später im Video 2er und 4er-Multiplayer. Wir bekommen einen guten Einblick in unterschiedliche Spezialfähigkeiten, wie etwa das 'Elefanten-Powerup', mit dem getrocknete Pflanzen bewässert werden können. Gegen vier Minuten werden die “Badge Challenges” vorgestellt, mit der wir in neue Fähigkeiten eingeführt werden.