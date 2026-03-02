Super Meat Boy 3D kommt auch für Switch 2

HeadUp Games hat "Super Meat Boy 3D" jetzt auch für Switch 2 in Aussicht gestellt. Einen Trailer dazu hatte man ebenfalls parat.
Demnach wird "Super Meat Boy 3D" in diesem Jahr auch für Nintendos aktuellste Hybridkonsole veröffentlicht. Über Unterschiede zu den anderen Versionen ist dagegen bisher noch nichts bekannt.
Schon jetzt wird uns aber ein erster Trailer zur Switch-2-Version von "Super Meat Boy 3D" gezeigt. Hier gibt es 20 Sekunden lang hauptsächlich sehr flott zusammengeschnittene Gameplaysequenzen zu sehen. Ein treibender Soundtrack rundet das Material ab.
"Super Meat Boy 3D" war beim Summer Game Fest im vergangenen Juni für PS5, Xbox Series X und den PC enthüllt worden.