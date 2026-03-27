Super Meat Boy 3D hat einen Erscheinungstermin

HeadUp Games hat beim gestrigen Xbox Partner Preview einen Releasetermin für "Super Meat Boy 3D" verkündet. Demnach ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

So wird "Super Meat Boy 3D" schon am 31. März veröffentlicht. Die Plattformen standen mit PS5, Xbox Series X, Switch 2 und den PC ja schon länger fest. Inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen schient es nicht zu geben und weitere Fassungen des herausfordernden Jump & Runs sind offenbar nicht angedacht.

Die freudige Nachricht wird von einem Release Date Trailer zu "Super Meat Boy 3D" begleitet. Dieser bietet knapp eine Minute lang eine kurzweilige (und durchaus witzige) Mischung aus Live-Action-Sequenzen und Gameplay.

"Super Meat Boy 3D" war beim Xbox Games Showcase im vergangenen Juni enthüllt worden.