Super Robot Wars Y: Demo für die Konsolenwelt verfügbar

Bandai Namco gibt bekannt, dass eine spielbare Demo zu "Super Robot Wars Y" für PS5 und Switch erschienen ist. Inhaltliche Informationen dazu hat man auch.

Hier werden wir fast neun Minuten lang auf die Demo zu "Super Robot Wars Y" für die Konsolenwelt eingestimmt. Dabei bietet man uns primär ausführliche Gameplaysequenzen, die ordentlich Lust auf den spielbaren Appetithappen machen.

Besagte Demo zu "Super Robot Wars Y" enthält das erste Kapitel des Hauptspiels. Darin bahnen wir uns einen Weg in Richtung Zukunft, während wir an der Seite mächtiger legendärer Helden aus bekannten Sci-Fi- und Mecha-Animes kämpfen.

Zum Release der Vollversion kann der Speicherstand der Demo dann übertragen werden, sodass die Charaktererstellung, gefundene Items und Ressourcen erhalten bleiben. Zudem warten auf alle, die das erste Kapitel in der Demo abgeschlossen haben, Boni für die Vollversion, darunter etwa verbesserte Items und Punkte.

"Super Robot Wars Y" erscheint am 28. August für PS5, Switch und den PC.