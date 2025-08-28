Super Robot Wars Y jetzt erhältlich

Bandai Namco Entertainment gibt bekannt, dass das taktische, rundenbasierte Kampf-Rollenspiel "Super Robot Wars Y" ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC via Steam in unterschiedlichen digitalen Versionen verfügbar ist.

"Super Robot Wars Y", entwickelt von Bandai Namco Forge Digitals Inc. und veröffentlicht von Bandai Namco Entertainment Europe, setzt die Serie, die vor über 30 Jahren begann, gebührend fort. Während der unausweichliche Untergang droht, fordert "Super Robot Wars Y" die „Guardians of Steel“ heraus, sich zu erheben und dem Schicksal zu trotzen. Die eigenständige Handlung bringt die Universen verschiedener Mecha-Anime zusammen. In einem Kampf, der über die Zukunft der Welt bestimmen wird, befehligen Spielende ihre Armee auf dem rasterbasierten Schlachtfeld und setzen ihr Waffenarsenal sowie ihre Fähigkeiten strategisch ein, um die gegnerische Armee zu überwältigen. Dabei besticht das Spiel durch eine Kombination aus legendären Mecha-Helden, Angriffsanimationen voller Action und einem Upgrade-System, mit dem die verschiedenen Einheiten und Piloten individuell angepasst werden können.

"Super Robot Wars Y" führt die neue Funktion „Assist Link“ ein, die es ermöglicht, bestimmte Charaktere als Teil der „Assist Crew“ in die Schlacht ziehen zu lassen. Spielende können „Assist Commands“ nutzen, um HP und EN wiederherzustellen, die Angriffsstärke einer Einheit zu verstärken und mehr. Die „Assist Crew“ verdient wertvolle XP mit jeder Aktion und lässt sich aufleveln, um passive Fähigkeiten freizuschalten oder zu verbessern und letztlich dabei behilflich zu sein, das Schlachtfeld zu dominieren.

"Super Robot Wars Y" ist ab sofort für PlayStation 5, Nintendo Switch und PC verfügbar.