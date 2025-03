Super Robot Wars Y soll noch 2025 erscheinen

Bandai Namco hat heute "Super Robot Wars Y" angekündigt, ein rundenbasiertes, taktisches Kampf-RPG, das Einheiten und Piloten aus verschiedenen Anime-Serien zusammenbringt, um gegen deren gemeinsame Feinde zu kämpfen.

In der Fortsetzung der "Super Robot Wars"-Serie, die vor mehr als 30 Jahren startete, müssen die Spielenden ihre Einheiten strategisch platzieren und leiten, um ihre Gegner zu besiegen. Einheiten können aufgerüstet und ihre Piloten mit Credits und Ressourcen, die durch den Abschluss von Missionen verdient werden, verbessert werden.

Das Spiel enthält Einheiten aus Mecha-Serien wie Combattler V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Season 1), Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc und vielen weiteren.

"Super Robot Wars Y" soll 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 5 und PC erscheinen.