Super Robot Wars Y terminiert

Bandai Namco hat einen konkreten Releasetermin für "Super Robot Wars Y" verkündet. Demnach müssen wir uns noch bis August gedulden.

So ist "Super Robot Wars Y" ab 28. August für PS5, Switch und den PC erhältlich. Ein neuer Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

In "Super Robot Wars Y" müssen wir unsere Einheiten strategisch platzieren und leiten, um unsere Gegner zu besiegen. Einheiten können dabei aufgerüstet und ihre Piloten mit Credits und Ressourcen, die durch den Abschluss von Missionen verdient werden, verbessert werden. Der Titel enthält Einheiten aus Mecha-Serien wie Combattler V, Aura Battler Dunbine, Mobile Fighter G Gundam, Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury (Season 1), Majestic Prince, Macross Delta: Passionate Walküre, Code Geass: Lelouch of the Re;surrection, Getter Robot Arc und vielen mehr.

"Super Robot Wars Y" war im März angekündigt worden.