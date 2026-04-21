Super Robot Wars Y: Termin für das Expansion Pack: Infinite Darkness

Publisher Bandai Namco und Entwickler Bandai Namco Forge Digitals haben einen Termin für das kostenpflichtige "Expansion Pack: Infinite Darkness" für "Super Robot Wars Y" verkündet. Schon heute erscheint dagegen das Gratis-Update 1.3.0.

Besagtes "Expansion Pack: Infinite Darkness" für "Super Robot Wars Y" wird demnach ab morgen erhältlich sein. Neben acht neuen spielbaren Einheiten und 26 Area Missions ergänzt es unter anderem den Hard Mode und eine Bonusmission. Das bereits ab heute verfügbare Update 1.3.0 fügt dagegen zwei Area Missions und Expansion Pack Episode 1 hinzu. Zudem sind die zeitlich begrenzten Missionen “Visitors from Another World” und “The Wight of Purpose” freigeschaltet und es werden einige Optimierungen am Spiel vorgenommen.

Sowohl das Expansion Pack als auch das Update 1.3.0 für "Super Robot Wars Y" werden uns mit einem Video genauer vorgestellt. Dabei gibt es hauptsächlich Gameplay zu sehen.

"Super Robot Wars Y" erschien am 28. August 2025 für PS5, Switch und den PC.