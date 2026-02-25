Supervive wird eingestellt

„Supervive“ startete mit dem ambitionierten Ziel, eine Alternative zu Genre-Grössen wie „League of Legends“, „PUBG“ oder „Fortnite“ zu bieten. Nun, nur wenige Monate nach dem Start, stellt Entwickler Theorycraft Games den Betrieb ein und verabschiedet sich mit einem Highlight-Video von der Community.

Bereits im vergangenen Jahr hatte das Studio angekündigt, dass „Supervive“ Ende Februar den Betrieb einstellen und anschliessend nicht mehr spielbar sein wird. Am gestrigen Dienstag veröffentlichte der offizielle YouTube-Account ein Abschiedsvideo, mit dem sich das Team bei den Fans bedankt und zugleich einige besondere Momente und Erlebnisse aus der aktiven Zeit des Spiels hervorhebt.

Informationen zu zukünftigen Projekten liess Theorycraft Games bislang offen. Fest steht jedoch, dass das Entwicklerteam auch weiterhin an neuen Ideen arbeiten möchte. Dabei könnte der nächste Titel sogar in eine gänzlich andere Richtung gehen, als man es nach der Veröffentlichung von „Supervive“ erwarten würde.

„Supervive“ ist seit dem heutigen Tag, dem 25.02.2026, nicht mehr spielbar. Zuvor war der Titel als Free-to-Play-Spiel über Steam kostenlos erhältlich.